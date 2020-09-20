، "البابطين" يتوج طائرة الهلال بكأس النخبة.. ويصل إلى اللقب 15 ،

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محمد بن مسعود - الدمام - توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، وبحضور نائب رئيس الاتحاد ناصر الهاجري والأمين العام عبدالعزيز القرناس وأعضاء اتحاد اللعبة فريق الهلال بكاس بطولة النخبة والميداليات الذهبية بعد فوزه على الاتحاد 3/2 وعلى الترجي بذات النتيجة .
واختتمت البطولة، السبت، على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة بمواجهة واحدة استطاع الترجي تحقيق الفوز على الاتحاد 3/2 ليحصل الترجي على المركز الثاني والميداليات الفضية بعد أن حسم الشوط الخامس 15-9 والاتحاد على المركز الثالث والميداليات البرونزية.
ويعتبر هذا اللقب هو الخامس عشر للهلال، يليه الأهلي بخمسة ألقاب، ثم الوحدة بلقب واحد.
"البابطين" يتوج طائرة الهلال بكأس النخبة.. ويصل إلى اللقب 15صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-19
توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، وبحضور نائب رئيس الاتحاد ناصر الهاجري والأمين العام عبدالعزيز القرناس وأعضاء اتحاد اللعبة فريق الهلال بكاس بطولة النخبة والميداليات الذهبية بعد فوزه على الاتحاد 3/2 وعلى الترجي بذات النتيجة .
واختتمت البطولة، السبت، على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة بمواجهة واحدة استطاع الترجي تحقيق الفوز على الاتحاد 3/2 ليحصل الترجي على المركز الثاني والميداليات الفضية بعد أن حسم الشوط الخامس 15-9 والاتحاد على المركز الثالث والميداليات البرونزية.
ويعتبر هذا اللقب هو الخامس عشر للهلال، يليه الأهلي بخمسة ألقاب، ثم الوحدة بلقب واحد.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
07:59 PM
توج رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين، وبحضور نائب رئيس الاتحاد ناصر الهاجري والأمين العام عبدالعزيز القرناس وأعضاء اتحاد اللعبة فريق الهلال بكاس بطولة النخبة والميداليات الذهبية بعد فوزه على الاتحاد 3/2 وعلى الترجي بذات النتيجة .
واختتمت البطولة، السبت، على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة بمواجهة واحدة استطاع الترجي تحقيق الفوز على الاتحاد 3/2 ليحصل الترجي على المركز الثاني والميداليات الفضية بعد أن حسم الشوط الخامس 15-9 والاتحاد على المركز الثالث والميداليات البرونزية.
ويعتبر هذا اللقب هو الخامس عشر للهلال، يليه الأهلي بخمسة ألقاب، ثم الوحدة بلقب واحد.
، "البابطين" يتوج طائرة الهلال بكأس النخبة.. ويصل إلى اللقب 15 ،
المصدر : الخليج 365
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