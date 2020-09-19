شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة سريعة لبلاغ عبر «تويتر».. القبض على المفحط المتهور والان نبدء بالتفاصيل

في استجابة سريعة لبلاغ عبر "تويتر"، أكد المرور السعودي، القبض على قائد مركبة متهور مَارس التفحيط، مشيرًا إلى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفاعل المرور مع تغريدة ذكر صاحبها: «يا رجال الأمن هذا قبل ساعه ناشر فيديو له عبر تطبيق التيك توك وهو يفحط»، ليرد المرور: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».