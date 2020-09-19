2020-09-19

فقدان 17 مصريًّا في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة ليبيا

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسبب غرق مركب هجرة غير شرعية أمام سواحل ليبيا، في فقدان 17 مصريًّا ونجاه آخرين.

وكان الشباب الذين ينتمون لقرية دهمشا بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية شمال مصر، كانوا في طريقهم لإيطاليا يستقلون زورقًا لكنه تعرض للغرق؛ ما أدى لفقدان 17 منهم لا يعلم أحد مصيرهم حتى الآن، فيما نجا آخرون.

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هذا وكانت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، أعلنت الثلاثاء، أن زورقًا يقل مهاجرين كان في طريقه إلى أوروبا انقلب في البحر الأبيض المتوسط قبالة ليبيا؛ ما أسفر عن غرق وفقدان ما لا يقل عن 24 شخصًا.

بدورها، قالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء المشهلي، لوكالة أسوشييتد برس: إن خفر السواحل انتشل جثتين، فيما أفاد الناجون بأن 22 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا حتفهم.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 45 ناجيًا كانوا على متن القوارب الثلاثة أعيدوا إلى الشاطئ، وأن جميع المهاجرين غالبيتهم من مصر.



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