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المرور يضبط مفحط التيك توك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المرور السعودي، مساء اليوم السبت، عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط ونشر مقطعًا على تيك توك.
وقال المرور، ردًّا على مغرد: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.
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