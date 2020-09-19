شكرا لقرائتكم فيديو.. التحالف يستهدف مواقع الميليشيا الحوثية في الجوف ومأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-19 فيديو.. التحالف يستهدف مواقع الميليشيا الحوثية في الجوف ومأرب متابعات الخليج 365 - الرياض نفذ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، ضربات جوية استهدفت مواقع وعناصر الميليشيا الحوثية في محافظة الجوف ومأرب. Advertisements واستهدف طيران التحالف العربي بدقة تجمعات وعناصر للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في الجوف ومأرب. يأتي ذلك وسط تقدم من قوات الجيش الوطني اليمني، مدعومًا برجال المقاومة بمختلف الجبهات، وانهيار في صفوف الحوثيين.

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