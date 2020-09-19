، "الخليج 365" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقرير أمريكي يضع السعودية خامس أقوى دول العالم.. والسماح بسفر المواطنين وفتح المنافذ بعد 1 يناير 2021

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصدت أحداثه على متابعة واسعة في أوساط القراء، وحرصت "الخليج 365" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث، وكان أبرزها ما يلي:

ولي العهد أشاد بجهودهم.. "هيئة الرقابة" تباشر 227 قضية جنائية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، جرى خلالها الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطنًّا ومقيمًا؛ مشيرًا إلى أن العمل مستمر لإحالة مَن ثبت تورطه، للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.

وأفاد مصدر مسؤول بأن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، تلقى رسالة شكر وتقدير أخيرًا من سمو ولي العهد موجهة لمنسوبي الهيئة، كان نصها: "بيّض الله وجهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعًا".

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‏تقرير أمريكي: السعودية خامس أقوى دولة بالعالم.. والأولى عربيًّا وإسلاميًّا

حلَّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا بوصفها أقوى دولة في العالم، والأولى إسلاميًّا وعربيًّا، في حين استمرت الولايات المتحدة في صدارة قائمة أقوى خمس دول في العالم لعام 2020م.

ووفقًا لموقع "إنسايدر" الأمريكي، فإن تصنيف السعودية في المرتبة الخامسة عالميًّا وضع في الاعتبار مؤشرات عدة، منها القوى العسكرية، والإنفاق العسكري، والأسلحة التي تملكها.

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‏"التحالف" يدمّر طائرة "مفخخة" أطلقها الحوثي باتجاه المملكة

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء يوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار "مفخخة".

ولتفاصيل أكثر يمكن الاطلاع على الرابط التالي:

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وزارة الداخلية: مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ بعد تاريخ 1 يناير 2021

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.

وأضاف أنه يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولاً)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021م، ولوزارة الصحة إذا تَطَلّب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات. ولتفاصيل أكثر:

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مصادر "الخليج 365" تكشف حقيقة صاحب مقطع "إزالة التعديات": لا يملك صكًا وهدفه تحريضي

علمت "الخليج 365" أن صاحب المقطع المتداول الذي يزعم أن اللجنة المختصة بإزالة التعديات بالمدينة المنورة طلبت خروج أسرته من منزلها لإزالته لا يملك صك ملكية، كما أن الموقع لم يكن مأهولاً.

وأوضحت المصادر أن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.

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البدء في وضع آلية العودة للعمرة.. شهادة طبية وتطبيق أبرز التصورات

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن أن البدء في عودة العمرة سيكون قريبًا؛ وفق عدة إجراءات أهمها البدء بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم -وفق تصور مبدئي- إطلاق تطبيق يختص بالتقديم من خلاله لأداء العمرة، كما يُشترط حصول المعتمر على شهادة طبية تُثبت سلامته من فيروس كورونا المستجد عند تقدمه لأداء العمرة، مضيفة أنه سيتم البدء بالداخل ثم الخارج.

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"الفريق العمرو": سيطرنا على حريق #جبل_عمد سيطرة كاملة باستثناء بؤر بسيطة

قال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ إنه تمّت السيطرة على حريق جبل عمد سيطرة كاملة، باستثناء بؤر بسيطة، وذلك في تصريح نقلته عنه "الإخبارية".

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النيابة العامة تحقق مع شخص استغل أحد الأطفال في الإساءة للتعليم

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض مقطع فيديو على إحدى منصات التواصل الاجتماعي يُظهر طفلاً في مشاهد مخلة للآداب، وفيها إساءة إلى التعليم، وبناءً على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة؛ فقد أصدر النائب العام أمره باستدعاء المذكور طبقًا للمادة (١٠٣) من نظام الإجراءات الجزائية، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء، ومباشرة التحقيق معه وإكمال المقتضى النظامي بحقه.

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إعلان القهوة يثير الجدل.. و"التجارة" تتدخل بحزم لمعاقبة المخالفين

أوضحت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء أنَّه عطفًا على البيان السابق المنشور بتاريخ 24 من المحرم 1442هـ الموافق 12سبتمبر 2020م، بشأن الإعلان التجاري المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات القهوة (البُنْ) وجودتها، فقد تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، وسماع أقوالهم للتحقق من الادعاءات الواردة. ولتفاصيل أكثر يمكن الاطلاع على رابط الخبر:

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هيئة الطيران المدني تعلن تحديث الدليل الإرشادي للمسافر بعد السماح بالسفر الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تحديث الدليل الإرشادي للمسافر، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة -وفقًا لما رفعته الجهات المختصة في السعودية- على السماح بالسفر الدولي للفئات المستثناة، وتماشيًا مع البروتوكولات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

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فريق سعودي يعثر على آثار أقدام بشرية وحيوانية في #تبوك عمرها 120 ألف سنة

عثر فريق سعودي دولي مشترك على آثار أقدام لبشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف منطقة تبوك، يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة.

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