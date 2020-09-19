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أعلن لاعب الهلال (الدولي السابق) محمد الشلهوب، تراجعه عن قرار الاعتزال ، واللحاق بالفريق الكروي الهلالي الأول المشارك في دوري أبطال آسيا (دور المجموعات)، والمقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأتي عودة الشلهوب للعب بعد إصابة 15 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وجاءت عودة "الشلهوب" للملاعب بطلب من إدارة الهلال، حيث إن اسم اللاعب ما زال مسجلاً في كشوفات الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا 2020.دوري أبطال آسيا الهلال فيروس كورونا الجديد محمد الشلهوب
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 11:45 PM
بعد إصابة 15 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد
أعلن لاعب الهلال (الدولي السابق) محمد الشلهوب، تراجعه عن قرار الاعتزال ، واللحاق بالفريق الكروي الهلالي الأول المشارك في دوري أبطال آسيا (دور المجموعات)، والمقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأتي عودة الشلهوب للعب بعد إصابة 15 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وجاءت عودة "الشلهوب" للملاعب بطلب من إدارة الهلال، حيث إن اسم اللاعب ما زال مسجلاً في كشوفات الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا 2020.
، الهلال يستدعي "الشلهوب" للمشاركة في دوري أبطال آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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