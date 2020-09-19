، الشرطة البريطانية تفرِّق مظاهرة ضد إجراءات العزل العام ،

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فرَّقت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت مسيرة لأكثر من ألف متظاهر؛ خرجوا احتجاجًا على إجراءات العزل العام، التي تهدف لكبح تفشي فيروس كورونا.
وتجمَّع المتظاهرون في ساحة الطرف الأغر بوسط لندن حاملين لافتات عليها عبارات من قبيل "حرية لا خوف"، و"خدعة".. موجهين هتافاتهم إلى الشرطة قائلين: "اختاروا من تقفون إلى جانبه"، وفقًا لـ "فرانس 24".
وأمرت الشرطة المتظاهرين قبيل الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش بالمغادرة، معلنة أن التجمع أصبح يعرّض العامة للخطر.
ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة تفاصيل حول قيام رجال الأمن بأي اعتقالات.
وبموجب قوانين، فُرضت في بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا، لا يتم السماح بالتجمع في مجموعات تزيد على ستة أفراد، وهناك استثناءات تتعلق بالاحتجاجات السياسية إلا أنها تتوقف على اتباع منظميها الإرشادات التي من شأنها الحد من خطر انتشار المرض.فيروس كورونا الجديد
الشرطة البريطانية تفرِّق مظاهرة ضد إجراءات العزل العامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-19
فرَّقت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت مسيرة لأكثر من ألف متظاهر؛ خرجوا احتجاجًا على إجراءات العزل العام، التي تهدف لكبح تفشي فيروس كورونا.
وتجمَّع المتظاهرون في ساحة الطرف الأغر بوسط لندن حاملين لافتات عليها عبارات من قبيل "حرية لا خوف"، و"خدعة".. موجهين هتافاتهم إلى الشرطة قائلين: "اختاروا من تقفون إلى جانبه"، وفقًا لـ "فرانس 24".
وأمرت الشرطة المتظاهرين قبيل الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش بالمغادرة، معلنة أن التجمع أصبح يعرّض العامة للخطر.
ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة تفاصيل حول قيام رجال الأمن بأي اعتقالات.
وبموجب قوانين، فُرضت في بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا، لا يتم السماح بالتجمع في مجموعات تزيد على ستة أفراد، وهناك استثناءات تتعلق بالاحتجاجات السياسية إلا أنها تتوقف على اتباع منظميها الإرشادات التي من شأنها الحد من خطر انتشار المرض.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
10:30 PM
لم تعطِ معلومات عن الاعتقالات
فرَّقت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت مسيرة لأكثر من ألف متظاهر؛ خرجوا احتجاجًا على إجراءات العزل العام، التي تهدف لكبح تفشي فيروس كورونا.
وتجمَّع المتظاهرون في ساحة الطرف الأغر بوسط لندن حاملين لافتات عليها عبارات من قبيل "حرية لا خوف"، و"خدعة".. موجهين هتافاتهم إلى الشرطة قائلين: "اختاروا من تقفون إلى جانبه"، وفقًا لـ "فرانس 24".
وأمرت الشرطة المتظاهرين قبيل الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش بالمغادرة، معلنة أن التجمع أصبح يعرّض العامة للخطر.
ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة تفاصيل حول قيام رجال الأمن بأي اعتقالات.
وبموجب قوانين، فُرضت في بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا، لا يتم السماح بالتجمع في مجموعات تزيد على ستة أفراد، وهناك استثناءات تتعلق بالاحتجاجات السياسية إلا أنها تتوقف على اتباع منظميها الإرشادات التي من شأنها الحد من خطر انتشار المرض.
، الشرطة البريطانية تفرِّق مظاهرة ضد إجراءات العزل العام ،
المصدر : الخليج 365
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