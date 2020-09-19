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سجلت فرنسا 13.498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وأوضحت السلطات الصحية الفرنسية، أن إجمالي المصابين بلغ حتى الآن 442.194 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد الوفيات زاد 26 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 31.274.فيروس كورونا الجديد فرنسا
زيادة قياسية.. "كورونا" ينشر عدواه بين 13.498 فرنسياً جديداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-19
سجلت فرنسا 13.498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وأوضحت السلطات الصحية الفرنسية، أن إجمالي المصابين بلغ حتى الآن 442.194 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد الوفيات زاد 26 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 31.274.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
09:57 PM
عدد الحالات يرتفع إلى 442.194
سجلت فرنسا 13.498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وأوضحت السلطات الصحية الفرنسية، أن إجمالي المصابين بلغ حتى الآن 442.194 حالة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد الوفيات زاد 26 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 31.274.
، زيادة قياسية.. "كورونا" ينشر عدواه بين 13.498 فرنسياً جديداً ،
المصدر : الخليج 365
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