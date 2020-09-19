شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إبليس يعترف: "نصي حرمة ونصي رجال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):سجل مشهور “سناب شات”، أبو قاسم، مقطع فيديو جديد، يعترف فيه بجنسيه.
وقال “أبو قاسم” : “أبغى أقول معلومة أول مرة أقولها.. أنا نصي حرمة ونصي رجال.. أنشروا هذا الخبر.. أحلى عيون مخلوقة أنا، هذا من الله، وجمال الدنيا كله في جسدي”.
وأضاف: “وأتمنى لا تنادوي أبو قاسم، أنا اشتهرت بعيوني أحلى عيون مخلوقة، اسألوا ما هو اسمي.. أي واحد يقول أبو قاسم يجيه قرصه، أنا اسمي الملك عزعز”.
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