شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إبليس يعترف: "نصي حرمة ونصي رجال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سجل مشهور “سناب شات”، أبو قاسم، مقطع فيديو جديد، يعترف فيه بجنسيه.

وقال “أبو قاسم” : “أبغى أقول معلومة أول مرة أقولها.. أنا نصي حرمة ونصي رجال.. أنشروا هذا الخبر.. أحلى عيون مخلوقة أنا، هذا من الله، وجمال الدنيا كله في جسدي”.

وأضاف: “وأتمنى لا تنادوي أبو قاسم، أنا اشتهرت بعيوني أحلى عيون مخلوقة، اسألوا ما هو اسمي.. أي واحد يقول أبو قاسم يجيه قرصه، أنا اسمي الملك عزعز”.