شكرا لمتابعة خبر عن خصخصة 13 وزارة خلال عامين بينهم الصحة والتعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أشارت لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص المعدلة، إلى أسماء 38 جهة حكومية سيتم خصخصتها في المملكة خلال العامين المقبلين.
وضمت الجهات الحكومية المقرر تخصيصها 13 وزارة ممثلة في:" البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإعلام، والرياضة ".
وتحتوي القائمة على " مؤسسة تحلية المياه المالحة، ومؤسسة الري، ومؤسسة الحبوب، ومركز إدارة النفايات، ومركز الأرصاد، ومركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومركز تنمية الحياة الفطرية، ومركز الرقابة على الالتزام البيئي، وشركة المياه الوطنية، وهيئة الطيران المدني، وهيئة النقل، وهيئة الموانئ، ومؤسسة الخطوط الجوية، ومؤسسة الخطوط الحديدية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "، بحسب " عكاظ ".
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