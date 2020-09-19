شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يُزيد حالة الغموض: « الإنسان يتغير إذا كُسر قلبه» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

واصل المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه، تغريداته التي تحمل رسائل غير واضحة للجماهير، مما زاد حالة الغموض حول ما يمر به.

وقال "آل الشيخ" في تغريدة جديدة له: "اكتشفت أن الإنسان في حالتين يتغير الى شخص جديد .. إذا زاد وعيه...أو كُسر قلبه".

وكان أخر تعليق لرئيس هيئة الترفيه أمس؛ حيث غرد قائلا: "أنا دقيق الملاحظة ولا استطيع تجاهل التفاصيل وبسبب ذالك أموت في اليوم الواحد عدة مرات والسببُ يعود لشدة الإفراط بالتفكير للأسف".

و أثارت هذه التغريدات العديد من التساءلات حول الشخص، أو الجهة المقصودة بهذه التعليقات.