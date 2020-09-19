شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يُزيد حالة الغموض: « الإنسان يتغير إذا كُسر قلبه» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):واصل المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه، تغريداته التي تحمل رسائل غير واضحة للجماهير، مما زاد حالة الغموض حول ما يمر به.
وقال "آل الشيخ" في تغريدة جديدة له: "اكتشفت أن الإنسان في حالتين يتغير الى شخص جديد .. إذا زاد وعيه...أو كُسر قلبه".
وكان أخر تعليق لرئيس هيئة الترفيه أمس؛ حيث غرد قائلا: "أنا دقيق الملاحظة ولا استطيع تجاهل التفاصيل وبسبب ذالك أموت في اليوم الواحد عدة مرات والسببُ يعود لشدة الإفراط بالتفكير للأسف".
و أثارت هذه التغريدات العديد من التساءلات حول الشخص، أو الجهة المقصودة بهذه التعليقات.
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