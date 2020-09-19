فيديو متداول لاشتباك بين شاب وفتاة في مول تجاري شمال الرياض

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أظهر مقطع فيديو متداول خلافًا حادًا بين فتاة وشاب؛ تطور إلى اشتباك بالأيدي، في أحد المجمعات التجارية شمال العاصمة الرياض.

ويبين المقطع الفتاة تشرع في الهجوم على الشاب، قبل أن يدفعها الأخير بيده بشكل عنيف، مما دعا رجل الأمن للتدخل لفض الاشتباك، حيث قام بإبعاد الشاب مستنكرًا: “تمد يدّك على حرمة”، ثم بدأت الفتاة في توجيه السب والشتائم له، قبل أن يتمكن رجال الأمن من تهدئة الموقف.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الواقعة حدثت في شمال الرياض، وذلك بسبب “التحرش”، وأن الفتاة كانت تدافع عن أمها.



