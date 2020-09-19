طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق.. والأحساء الأعلى حرارة وأبها الأقل

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لغد الأحد، لافتةً إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد» أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 – 36 كم/ساعة.

وسيكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الشمالي. أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.

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وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف. أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 44 درجة مئوية في الأحساء ورفحاء، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 17 درجة.

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