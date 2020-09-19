الحضور والغياب يثيران تساؤلات أولياء الأمور

لا تزال منصة مدرستي تشكل تحدياً كبيراً منذ بداية العام الدراسي، ولكن بشكل أقل هذا الأسبوع عن ذي قبل، واستأثر بالحديث في اليومين الأخيرة ملف الحضور والغياب، حيث شغل الكثير من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، فمن جهة المعلم فهو في حيرة من تسجيل غياب الطلاب في حين قد يكون الطالب يواجه مشكلة ظرفية في الشبكة، فقد تضعف فجأة ولا يستطيع الطالب الانضمام إلى الفصل الافتراضي، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى من عدم توفر أدوات الدخول الى المنصة، أو عدم تمكن الطالب وولي أمره من آلية الدخول.

وزارة التعليم

بالنسبة إلى كيفية احتساب الحضور والغياب، فقد صرح وزير التعليم حمد آل الشيخ في لقاء تلفزيوني سابق قائلاً: «سنجري استبياناً للطلاب الذين لم يشتركوا في مدرستي ما هي الأسباب؟ وسيكون هنالك متابعة ما هي الوسائل البديلة؟ ونحن نطالب الطالب أو ولي أمره بزيارة على المدرسة يوم في الأسبوع على الأقل، لأخذ التكليفات وتسليم القديمة».

حلول مقترحة

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يلزم الطالب بالحضور في المنصة وتسجيل دخوله إلى الحصص الدراسية، أما بالنسبة للطلبة الذين يواجهون مشاكل في الحضور وفي الالتزام به، فطلب وزير التعليم من أهالي الطلبة زيارة أسبوعية للمدرسة لأخذ التكليفات وتسليمها، ومن هنا نرى حرص الوزارة على تغطية جميع الإشكاليات التي تواجه المنصة والتعليم الالكتروني. وأضاف الوزير: «قدمنا حلولاً بالإضافة إلى مدرستي منها النقل الفضائي على 23 محطة تلفزيونية منها 3 قنوات للتربية الخاصة وقناة للتعليم المستمر وتغطية جميع الفصول من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، ووضع هذه الدروس على يوتيوب ليسهل للطلاب العودة اليها متى رغبوا».

احتساب الغياب

بالنسبة للمراحل التعليمية، فالآلية مختلفة في احتساب الغياب فالطلبة من مرحلتي الثانوية والمتوسطة يتم حصر الغياب وتسجيله بعد التواصل ما بين المدرسة والطالب وولي أمره، والتأكد من عدم وجود صعوبات في الدخول الى المنصة، أما المرحلة الابتدائية فيتم حصر الغياب فقط، وذلك لتحفيز الطلاب للدخول الى المنصة وحضور الدروس الافتراضية دون احتسابه على الطالب.