خلل تكرار الواجبات على مدرستي الأكثر استفسارا

أكدت البيانات الإحصائية خلال اليومين الماضيين في عدد من المبادرات التعليمية الخاصة بتلقي استفسارات أولياء الأمور والمعلمين تجاه منصة «مدرستي» أن الواجبات المنزلية هي الأكثر استفساراً، وذلك بسبب تكرار نفس الواجبات عبر المنصة، الأمر الذي جعل أولياء الأمور في حيرة من أمرهم، إذ يفاجأ الطلاب والطالبات بتكرار الواجب المنزلي أكثر من مرة رغم حلهم للواجب وإرساله عبر المنصة الإلكترونية.

قابلة للتمديد أسبوعاً

أوضح مدير مكتب التعليم في شرق الأحساء المشرف على مبادرة من هذا النوع حمد النجم لـ«دوت الخليج» أمس، أن المبادرة، تسعى إلى مساندة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وتقديم الدعم الفني لهم، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجههم في منصة «مدرستي» وبرنامج مايكروسوفت «تيمز»، وتستهدف قاطني مدينة الطرف والقرى المجاورة، ومبررات تنفيذها حاجة الطلاب وأسرهم لمزيد من الدعم التقني للتعرف على منصة مدرستي، وتستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر في حال دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك بواقع ساعتين يومياً «8 إلى 10 مساء» في قاعة أماسي في الطرف، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتاً إلى أن الأرقام الإحصائية للمستفيدين على مدى يومين، تشير إلى 104 مستفيدين حضورياً، بيد أنه تعذر إمكانية دخول عدد كبير من أولياء الأمور مراعاة للإجراءات الاحترازية، و140 اتصالاً هاتفياً، ومجموعة كبير من الرسائل عبر «الواتساب».

12 خبيراً في التطبيقات

قال النجم: إن المستجدات في المنصة تفرض علينا أن نكون قريبين من الطلاب وأولياء الأمور، في توفير المعلومات الصحيحة، ومساعدتهم في التعامل مع المنصة بشكل صحيح، بما يضمن الاستفادة الكبيرة في العملية التعليمية، وأن المبادرة، هي شراكة مجتمعية من عدة جهات، وبموافقة من مدير عام التعليم في الأحساء حمد العيسى، وتشكيل فريق متخصص مكون من 12 خبيراً «متطوعاً» في البرامج التطبيقات التعليمية «الإلكترونية»، وممارسين في المنصة من المعلمين والمرشدين الطلابيين والقيادات المدرسية في مكتب التعليم بشرق الأحساء، وهناك توجه لزيادتهم في حال تطلب الأمر لذلك، حرص شريحة واسعة من المعلمين والمرشدين والقيادات المدرسية للمشاركة في المبادرة، مع تأمين فريق تطوعي يتولى الجوانب التنظيمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

اشتراكات إنترنت

أبان النجم أن المبادرة استهدفت كذلك فئة «المعلمين»، وتم الرد على استفسارات وتساؤلات 12 معلماً، لافتاً إلى أن التعامل مع المنصة والتميز من فئة المعلمين، بدت واضحة كثيراً للمعلمين، والعمل في المبادرة على إيضاح التحديثات بشكل أكبر للمعلمين، لافتاً إلى استمرارية التواصل مع المعلمين عبر رسائل «الواتساب» في تزويدهم بالتحديثات المستجدة في المنصة، وتدوين الملاحظات والتواصل لاحقاً بعد جمع الإجابات الأكثر دقة لبعض الملاحظات والاستفسارات، مشيراً إلى أن القائمين على المبادرة يسعون للوصول إلى دعم ومورد مالي لتأمين أجهزة حاسبات آلية وأجهزة لوحية، وباقة اشتراكات إنترنت لشريحة من الطلاب المحتاجين، مشدداً على حرص مكتب التعليم في شرق الأحساء، على تقديم الخدمة بأكثر تميزاً واحترافية، موجهاَ شكره وتقديره لقائدي بعض المدارس التابع للمكتب في توفير أجهزة حاسبات آلية لبعض الطلاب في المدارس من ميزانية المدرسة ومن حساباتهم الشخصية.

أكثر استفسارات أولياء الأمور حول المنصة

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تكرار الواجبات المنزلية

رصد الحضور والغياب

التداخلات الصوتية أثناء الدرس

ضعف شبكات الإنترنت

عدم توفر أجهزة لدى بعض الطلاب

اشتراك أكثر من طالب في جهاز واحد والتداخل فيما بينهم