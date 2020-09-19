الفضلي يتفقد مشاريع للمياه في الرياض

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي وبمعيته رئيس شركة المياه الوطنية محمد الموكلي سير العمل في تنفيذ مشروع إيصال المياه المحلاة إلى محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض، إضافة إلى تفقده لمحطة تنقية المياه سعد 1 وسعد 2 الواقعة شرق العاصمة.

واستهل الفضلي جولته التفقدية بزيارة مشروع الخط الناقل للمياه المحلاة إلى محافظة الخرج بطول 189 كيلومترا طوليا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، واستمع إلى شرح عن مكونات هذا المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 85% لخدمة أكثر من 250 ألف مستفيد في محافظة الخرج، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من 538 مليون ريال، والمتوقع دخوله الخدمة نهاية الربع الأخير من العام القادم 2021.

واطلع الفضلي أيضا على مشاريع جلب المياه من حقول الآبار في موقع حقل آبار سعد 2 الواقع شرق مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار ريال.

واختتم الجولة بزيارة إلى محطة سعد 1 والاطلاع على مرافق المحطة التي تعمل وحداتها على تنقية المياه وضخها بطاقة إنتاجية تبلغ 210 آلاف من المياه يوميا إلى العملاء في مدينة الرياض.