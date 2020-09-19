إتاحة الشكاوى ضد الشركات الرافضة تأمين من تجاوزوا الستين

فيما بلغ إجمالي عدد المؤمن عليهم صحياً في المملكة نحو 10,287,390 من المواطنين والمقيمين، وذلك وفقاً لأرقام مجلس الضمان الصحي التعاوني، أكد الضمان الصحي لكل المؤمن عليهم، وكذلك الراغبون في طلب التأمين في المملكة بأنه لا يحق لشركات التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 60 عاماً، مؤكدة أنه يمكن تقديم الشكاوى ضد الشركات الرافضة لهذا التأمين، وذلك عن طريق موقع الضمان الصحي على الإنترنت، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية.

ووفقاً لمجلس الضمان الصحي، فإنه ليس هناك حد أقصى للعمر يلتزم به صاحب العمل عند تأمينه على موظفي شركته وأفراد أسرته المشمولين بالنظام الزوجة/الزوجات والأبناء الذكور حتى سن 25، والبنات غير المتزوجات غير العاملات.