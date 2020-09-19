إزالة 6400 م2 من التعشب بالفرشة

أطلقت بلدية الفرشة بمنطقة عسير حملة تحت شعار معالجة التشوه البصري، نتج عنها إزالة 6400 متر مربع من التعشب. وأوضح رئيس بلدية الفرشة المهندس خالد آل قليلة أن الهدف من الحملة إزالة جميع ما يسئ للبيئة ويقلل من جماليات المظهر العام، من خلال إزالة التعشب بجميع أنواعه وفي جميع الأماكن في المقابر أو الأودية أو حتى بين المنازل القديمة، والاهتمام بالأماكن العامة وإزالة الآثار المتبقية من الحوادث والعمل على نظافة الجدران في المتنزهات والطرقات دون استثناء والقيام بحملات نظافة في المتنزهات والأودية باستمرار. وأوضح آل قليلة أن الحملة عملت على تغطية مساحات شاسعة تابعة للثلاثة مراكز جميعها تتبع لبلدية الفرشة، وكانت نسبة إنجازها ما يقرب من 100%، مبينا أن انطلاق الحملة كان مع شراكة مجتمعية بين المدارس الحكومية وكلية التقنية وشرطة مركز الفرشة وعدد من الجمعيات الخيرية.



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