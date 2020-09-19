كثرة المرافقين تزيد التكدس بمستشفى الملك فهد بالمدينة

تطبيق الإجراءات
أكدت إدارة العيادات الخارجية بالمستشفى أنها تطبيق آلية استقبال المراجعين بالمبنى، ومنها: الفرز البصري عند مدخل العيادات الخارجية، والتأكد من ارتداء الكمامة، وإجراء مسح للمراجعين من خلال الطبيب المعالج بالعيادة وتوثيق ذلك بملف المراجع، ويتم حضور المراجعين للتخصصات العامة والدقيقة حسب الوقت المحدد مسبقاً مع التنويه بأن يكون الحضور قبل الوقت المحدد 10 دقائق، بالإضافة إلى توفير أماكن إنتظار مهيئة داخل مبني العيادات، وكذلك يتم تنظيم الدخول للعيادات، وذلك حسب القدرة الاستيعابية لأماكن الانتظار والمبنى بشكل عام للحد من التجمعات، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، ومراعاة خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومساعدتهم، فضلاً عن أعمال التعقيم والنظام باستمرار لجميع الغرف وغيرها من الإجراءات الأخرى.
أسباب تكدس المراجعين في العيادات
- استقبال أكثر من 3 آلاف أسبوعيا
- استقبال مراجعي الخدمات المساندة (مختبر- صيدلية - أشعة)
- عدم التزام المراجعين بوقت الموعد المحدد مسبقا
- حضور بعض المراجعين بأكثر من مرافق
- عدم التزام بعض المراجعين بالإجراءات الاحترازية
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