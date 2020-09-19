كثرة المرافقين تزيد التكدس بمستشفى الملك فهد بالمدينة

أكدت إدارة العيادات الخارجية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة أنها تطبق إجراءات استقبال المراجعين داخل المبنى، وذلك في ردها على شكوى من عدم وجود نظام معين في تقنين الدخول والخروج والتكدس داخل العيادات من قبل المراجعين، محملة المراجعين السبب في التكدس، وذلك بإحضار المراجع أكثر من مرافق وعدم الالتزام المراجعين بالموعد المحدد في ظل استقبال 3 آلاف حالة خلال الأسبوع. وكانت «دوت الخليج» قد نقلت شكوى عدد من المراجعين في المدينة المنورة لمديرية الشؤون الصحية عن تكدس المراجعين في مبنى العيادات وعدم وجود نظام معين في تقنين الدخول أو الخروج أو سن نظام يخفف من الزحام، حيث تظهر صور مدى تكدس المراجعين داخل ممرات العيادات، الأمر الذي يعتبر مخالفاً لقرارات الاحترازات الصحية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا

تطبيق الإجراءات

أكدت إدارة العيادات الخارجية بالمستشفى أنها تطبيق آلية استقبال المراجعين بالمبنى، ومنها: الفرز البصري عند مدخل العيادات الخارجية، والتأكد من ارتداء الكمامة، وإجراء مسح للمراجعين من خلال الطبيب المعالج بالعيادة وتوثيق ذلك بملف المراجع، ويتم حضور المراجعين للتخصصات العامة والدقيقة حسب الوقت المحدد مسبقاً مع التنويه بأن يكون الحضور قبل الوقت المحدد 10 دقائق، بالإضافة إلى توفير أماكن إنتظار مهيئة داخل مبني العيادات، وكذلك يتم تنظيم الدخول للعيادات، وذلك حسب القدرة الاستيعابية لأماكن الانتظار والمبنى بشكل عام للحد من التجمعات، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، ومراعاة خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومساعدتهم، فضلاً عن أعمال التعقيم والنظام باستمرار لجميع الغرف وغيرها من الإجراءات الأخرى.

أسباب تكدس المراجعين في العيادات

- استقبال أكثر من 3 آلاف أسبوعيا

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- استقبال مراجعي الخدمات المساندة (مختبر- صيدلية - أشعة)

- عدم التزام المراجعين بوقت الموعد المحدد مسبقا

- حضور بعض المراجعين بأكثر من مرافق

- عدم التزام بعض المراجعين بالإجراءات الاحترازية