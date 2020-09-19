18 % من المستشفيات في النطاق الأحمر للسلامة

عدت وزارة الصحة تنامي المخاطر في المنشآت الصحية بسبب تفاوت معايير الجودة الطبية ومعايير سلامة المرافق، من أبرز التحديات والصعوبات والأولويات الاستراتيجية لدى الوزارة، مشيرة إلى أن أحدث الدراسات والتقارير أوضحت أن 11.3 % من الوفيات في المستشفيات يعزى للعدوى المكتسبة من المستشفيات، علاوة أن معظم مستشفيات المملكة لم تمنح التراخيص والاعتمادات بسبب عدم استيفاء معايير السلامة الأساسية والجودة، حيث بلغت نسبة المستشفيات المحققة المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرض 30% فقط خلال عام 2019.

تنامي المخاطر

شددت الوزارة في سياق تقرير حديث - اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه - على تنامي المخاطر في المنشآت الصحية بسبب تفاوت الالتزام وتطبيق معايير السلامة، سواء المتعلقة بسلامة المستفيدين أو مقدمي الخدمات وبيئة العمل، مشيرة إلى أن أحدث الدراسات والتقارير أكدت أن 11.3 % من الوفيات في المستشفيات يعزى للعدوى المكتسبة من المستشفيات، وأن نسبة الإصابات المرتبطة بالرعاية الصحية تصل إلى 4.9 %، كما أقرت بأن نسبة إصابة الممارسين الصحيين بعدوى بعض الأمراض المعدية شكلت نسبة مقدرة دون الكشف عن النسبة أو الأعداد، مضيفة أنه علاوة على ذلك هناك ارتفاع في التكاليف المتعلقة بالإصابة بتلك الأمراض.

18 % في النطاق الأحمر

لفتت الوزارة إلى أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية هو الجهة الرسمية المخولة منح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة، وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها من تقيد جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

وأضافت: «18% من المستشفيات تقبع في النطاق الأحمر لبرنامج أمان لمعايير السلامة الأساسية في عام 2019، فيما بلغ عدد المستشفيات الحاصلة على اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في عام 2019 نحو 88 مستشفى، كما ارتفع عدد المراكز الصحية المطابقة للمعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى (CBAHI) في 2019 لتصبح 315 بزيادة قدرها 52% مقارنة بعام 2018».

وقالت الوزارة إن الأولويات الاستراتيجية لمعالجة هذا التحدي بتطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى استناداً إلى آليات أثبتت فعاليتها عالمياً، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعاية الصحية، وإشراك جميع قطاعات الرعاية الصحية في تنمية هده الثقافة واحتضانها، وتطوير الكفاءات المطلوبة لها، وتعزيز برنامج الاعتماد الوطني لكي يكون قابلاً للمقارنة بهيئات الاعتماد الدولية المماثلة، كما أشارت إلى إطلاق برنامج لقياس الأداء بالمختبرات وبنوك الدم بالمناطق والمحافظات الصحية.

إحصاءات سلامة المرضى بالمنشآت الصحية

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* 11.3 % من الوفيات في المستشفيات يعزى للعدوى المكتسبة من المستشفيات

* 18 % من المستشفيات في النطاق الأحمر لبرنامج أمان لمعايير السلامة الأساسية

* 30 % من المستشفيات حققت المتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى

* 4.9 % نسبة الإصابات المرتبطة بالرعاية الصحية

* 88 مستشفى حصلت على اعتماد المنشآت الصحية في 2019

* 315 مركزا صحيا مطابقا للمعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى في 2019