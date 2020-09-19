اخبار السعوديه

مزادات التمور خاضعة للضريبة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل لـ«دوت الخليج»، أمس، أن مزادات «الحراج» على التمور، تخضع للضريبة في حال تم توريدها من قبل فرد أو منشأة خاضعة للضريبة، ويكون الفرد خاضعاً للضريبة في حال تجاوزت توريداته السنوية من ممارسة النشاط الاقتصادي 375 ألف ريال، والمنشأة في حال تجاوزت توريداتها السنوية 375 ألف ريال.

الحجز على الأموال

أوضحت الهيئة لـ«دوت الخليج»، أنها تمتلك في سبيل تنفيذ ذلك العديد من الأدوات النظامية التي تمكنها من تسجيل المنشآت أو الأفراد الخاضعين للضريبة وإلزام المكلفين بالسداد خلال المدد النظامية، ومن ذلك إيقاف الخدمات، والحجز على الأموال وغير ذلك، وأن الهيئة يتوفر لديها فرق ميدانية تفتيشية تباشر كافة الأنشطة والمهرجانات التي تقام بالمملكة، وتعالج كافة البلاغات التي ترد إليها، وتقوم بحملات ميدانية موسعة للتحقق من الالتزام الزكوي والضريبي لجميع المكلفين.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مزادات التمور خاضعة للضريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا