مزادات التمور خاضعة للضريبة

الحجز على الأموال
أوضحت الهيئة لـ«دوت الخليج»، أنها تمتلك في سبيل تنفيذ ذلك العديد من الأدوات النظامية التي تمكنها من تسجيل المنشآت أو الأفراد الخاضعين للضريبة وإلزام المكلفين بالسداد خلال المدد النظامية، ومن ذلك إيقاف الخدمات، والحجز على الأموال وغير ذلك، وأن الهيئة يتوفر لديها فرق ميدانية تفتيشية تباشر كافة الأنشطة والمهرجانات التي تقام بالمملكة، وتعالج كافة البلاغات التي ترد إليها، وتقوم بحملات ميدانية موسعة للتحقق من الالتزام الزكوي والضريبي لجميع المكلفين.
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