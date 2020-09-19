العمرو: السيطرة على حريق جبل عمد بنسبة كبيرة

وقف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ميدانيا على عمليات وخطط الدفاع المدني والجهود التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بمحافظة ميسان بالطائف. وأكد العمرو، أن نسبة السيطرة على الحريق عالية جدا على الرغم من شدة الرياح وتضاريس الموقع، وذلك بالجهود المضاعفة والاستفادة من الآليات والتجهيزات الفنية الكبيرة، التي أسهمت في الحد من خطورة الحريق ومنع انتشاره. وقد قام بجولة ميدانية على مواقع الحريق في جبل عمد ووقف على آلية العمل والمواجهة التي تنفذ. بعد ذلك عقد مدير عام الدفاع المدني اجتماعا مع قيادات الدفاع المدني في مقر القيادة الميدانية بموقع الحادث وناقش عددا من الموضوعات ذات الصلة.



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