

جيزان 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر (3) مركبات مدنية، وإصابة (5) مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

// انتهى //

23:05ت م

0106





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدفاع المدني بجازان : سقوط مقذوف عسكري أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية على إحدى القرى الحدودية نتج عنه إصابة ثلاثة مدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.