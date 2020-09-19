السعودية اليوم / المغرب تسجّل 2552 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2552 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 40 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1795، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 79008 حالات.

//انتهى//

22:00ت م

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الرباط 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسسجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2552 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 99816.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 40 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1795، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 79008 حالات.//انتهى//22:00ت م0098

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