السعودية اليوم / مقتل 16 وأسر 38 من عناصر بوكوحرام في نيجيريا



ابوجا 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

أعلن الجيش النيجيري مقتل 16 من عناصر جماعة بوكوحرام الإرهابية وأسر 38 آخرين بمحافظة بورنو شمال شرق البلاد.

وعدّ المتحدث باسم الجيش النيجيري جون إينينش -لدى إطلاعه الصحفيين على عمليات قام بها الجيش في 6 مناطق- أن هذه العملية نجاح كبير.

وبالتزامن مع هذه العملية أُعلِن في محافظة كادونا شمال البلاد اليوم اختطاف مسلحين مجهولين لـ7 أشخاص ينتمون إلى العائلة نفسها، وذلك بعد عملية مداهمة قاموا بها للكثير من المنازل.

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20:46ت م

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