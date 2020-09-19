السعودية اليوم / مقتل شخصين وإصابة 14 في إطلاق نار بولاية نيويورك الأمريكية



واشنطن 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار صباح اليوم في مدينة روتشستر بولاية نيويورك.

وأوضح القائم بأعمال قائد الشرطة في الولاية مارك سيمونز -في مؤتمر صحفي- أن رجلا وامرأة قُتلا في إطلاق النار بينما نُقل المصابون الـ14 إلى مستشفيين مختلفين، ولم ترد أنباء عن إصابة أي منهم بجروح خطيرة.

// انتهى //

20:41ت م

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