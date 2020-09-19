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فيديو.. المملكة في المرتبة الثانية في سرعة ظهور نتائج فحص كورونا
على مستوى دول مجموعة العشرين
متابعات الخليج 365 - الرياض
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في سرعة ظهور نتائج فحص كورونا على مستوى مجموعة العشرين.
ويعنى بالفترة الزمنية لإجراء الفحوصات، مقدار الوقت بين سحب وجمع عينات فحص فيروس كورونا وظهور النتيجة.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم عن تسجيل (551) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1078) حالة، فيما تم رصد 28 حالة وفاة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (329271) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (309430) حالة.
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