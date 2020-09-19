القبض على مروجي 17500 قرص من مادة الأمفيتامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطنين روّجا 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في منطقة الرياض أسفرت عن القبض على مواطنين روجا 17500 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

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