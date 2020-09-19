سحب مشروعين متعثرين بدائري مكة الرابع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحبت أمانة العاصمة المقدسة أخيرا مشروعين متعثرين في الدائري الرابع من مقاولين، بسبب تعثرهما في إنجاز المشروع وعدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص لـ»مكة» أن الدائري الرابع يعد أول دائري يكتمل في مكة المكرمة، إلا أن أجزاء من المشروع تحتاج إلى إعادة نظر، بسبب قصور بعض المقاولين الذين لم يستطيعوا مواكبة الجهود التي تبذلها الدولة لإنجاز هذه المشاريع.

وأضاف «اتضح أن لدى المقاولين تعثرا في تنفيذ الأجزاء الخاصة بهما، وبالتالي تم سحب المشروعين، حيث يجري العمل على ترسيتهما على مقاولين جدد».

وأرجع القويحص أسباب تعثر المقاولين في تنفيذ المشروعين إلى وجود مشاكل داخلية لديهما، انعكست على عملهما في إنجاز المشروع، مما استوجب تدخل الأمانة وبالتالي سحب المشروعين، والبحث عن بديل لتنفيذهما.

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وأكد أن الأمانة تبذل جهودا كبيرة في إنجاز عدد من المشاريع وتعمل على متابعة سير جميع أعمال المشاريع البلدية الجاري تنفيذها، ورصد نسب الإنجاز، وتسريع وتيرة العمل، لافتا إلى أن جائحة كورونا كان لها تأثير مباشر في تسريع تنفيذ هذه المشاريع.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات ومناقشات مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لإعادة النظر في عدد من المحاور الرئيسة في مكة المكرمة.

تعثر المقاولين في المشروع نتيجة مشاكل: