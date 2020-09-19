شكرا لقرائتكم خبر تأمين أجهزة تقنية للطلاب المحتاجين بالمدينة المنورة خلال 3 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، بمشاركة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مشروع تأمين الحقائب الالكترونية لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة بمنطقة المدينة المنورة، في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر المنصات التي اعتمدتها وزارة التعليم، بالتعاون بين مبادرة «خير المدينة»، وتعليم منطقة المدينة المنورة.

وشدد أمير المنطقة على إيصال كل الأجهزة واللوازم التقنية لجميع المحتاجين خلال 3 أسابيع كحد أقصى.

ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى تأمين 6 آلاف جهاز لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة، كما يتضمن صيانة وبرمجة وإصلاح الأجهزة مجانا، بالتعاون مع فرع التعليم التقني والتدريب المهني، وموقع صيانة المستلزمات التعليمية ومنافذ جمعية تكافل لرعاية الأيتام.

وأعرب وزير التعليم عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنوره على هذه المبادرة التي جاءت لتلمس حاجة الأسر المحتاجة وحرصه على توفير التعلم للجميع.

بماذا وجه أمير المدينة المنورة ؟