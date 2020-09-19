تأمين أجهزة تقنية للطلاب المحتاجين بالمدينة المنورة خلال 3 أسابيع

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وشدد أمير المنطقة على إيصال كل الأجهزة واللوازم التقنية لجميع المحتاجين خلال 3 أسابيع كحد أقصى.
ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى تأمين 6 آلاف جهاز لطلاب وطالبات الأسر المحتاجة، كما يتضمن صيانة وبرمجة وإصلاح الأجهزة مجانا، بالتعاون مع فرع التعليم التقني والتدريب المهني، وموقع صيانة المستلزمات التعليمية ومنافذ جمعية تكافل لرعاية الأيتام.
وأعرب وزير التعليم عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنوره على هذه المبادرة التي جاءت لتلمس حاجة الأسر المحتاجة وحرصه على توفير التعلم للجميع.
بماذا وجه أمير المدينة المنورة ؟
- إيصال جميع الأجهزة واللوازم التقنية لكل المحتاجين خلال 3 أسابيع كحد أقصى
- تأمين أجهزة الطلاب من أسر الأيتام المكفولين في جمعية تكافل الخيرية
- استقبال الأجهزة الراجعة من الإدارات الحكومية وإعادة تأهيلها وتوزيعها عبر الجمعيات للأسر المحتاجة
- تفقد شركات الاتصالات في المنطقة للأماكن التي يضعف فيها إرسال الشبكة وتقويتها
- مساهمة المانحين من رجال الأعمال والشركات وشركات الاتصال والجمعيات في المشروع الخيري.
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