استمرار انخفاض إصابات كورونا إلى أقل من 600 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1078 حالة، و28 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 329271 حالة، من بينها 15383 حالة نشطة، منها 1166 حالة حرجة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه تم إجراء 43032 فحصا مخبريا جديدا. إجمالي الحالات 329,271 المتعافون 309,430 الحالات النشطة 15,383 الوفيات 4458 الحالات الجديدة بحسب المدن: 51 جدة 50 مكة المكرمة 42 المدينة المنورة 37 الهفوف 31 ينبع 29 الرياض 24 بلجرشي 24 المبرز 16 حائل 16 الظهران 15 جازان 13 الدمام 13 القطيف 12 الجبيل 10 خميس مشيط 8 الليث 7 خليص 7 البرك 7 بيش 6 العيدابي 6 سراة عبيدة 6 وادي الدواسر 5 بريدة 5 الخفجي 4 الحرجة 4 تبوك 4 أبها 4 المجمعة 4 المخواة 4 العقيق 4 وادي الفرع 4 رأس تنورة 3 الطوال 3 عرعر 3 الطائف Advertisements 3 عنيزة 3 مليجة 3 الكامل 3 تثليث 3 رجال ألمع 2 الأسياح 2 نجران 2 الخبر 2 تبالة 2 الخرمة 2 الشملي 2 رياض الخبراء 2 ضرما 2 أحد المسارحة 2 ظهران الجنوب 2 حفر الباطن 2 المذنب 2 النعيرية 2 العيص 2 فيفا 2 أضم 2 قرية العليا 2 بللسمر 1 الشعبة 1 الدائر 1 بارق 1 أحد رفيدة 1 العارضة 1 أبوعريش 1 بيشة 1 بقيق 1 القحمة 1 المندق 1 البدع 1 عيون الجواء 1 البدائع 1 الأرطاوية 1 صفوى 1 حوطة بني تميم 1 خيبر 1 شرورة 1 الريث

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