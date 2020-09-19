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زيادة قياسية.. "كورونا" ينشر عدواه بين 13.498 فرنسياً جديداً

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محمد بن مسعود - الدمام - عدد الحالات يرتفع إلى 442.194

سجلت فرنسا 13.498 إصابة جديدة بفيروس ، اليوم (السبت)، في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية الفرنسية، أن إجمالي المصابين بلغ حتى الآن 442.194 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 26 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 31.274.فيروس كورونا الجديد فرنسا

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 09:57 PM

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عدد الحالات يرتفع إلى 442.194

زيادة قياسية.. "كورونا" ينشر عدواه بين 13.498 فرنسياً جديداً
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

سجلت فرنسا 13.498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (السبت)، في زيادة قياسية جديدة في الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت السلطات الصحية الفرنسية، أن إجمالي المصابين بلغ حتى الآن 442.194 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الوفيات زاد 26 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 31.274.

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، زيادة قياسية.. "كورونا" ينشر عدواه بين 13.498 فرنسياً جديداً ،
المصدر : الخليج 365

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