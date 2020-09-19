محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس سلب الحياة من 5 مرضى سجّل لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28.297 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الوفيات ارتفع إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة. وأضافت بأن عدد حالات الشفاء زاد إلى 11.440.فيروس كورونا الجديد 19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 09:56 PM Advertisements الفيروس سلب الحياة من 5 مرضى "كورونا" يضم 779 شخصًا جديدًا إلى عدد مصابيه في لبنان "كورونا" يضم 779 شخصًا جديدًا إلى عدد مصابيه في لبنان سجّل لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم السبت؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28.297 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد الوفيات ارتفع إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة. وأضافت بأن عدد حالات الشفاء زاد إلى 11.440. الكلمات المفتاحية ، "كورونا" يضم 779 شخصًا جديدًا إلى عدد مصابيه في لبنان ،

المصدر : الخليج 365

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