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تحطم طائرة شحن كينية على مدرج مطار مقديشو

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محمد بن مسعود - الدمام - أُصيبت بعطل فني .. ولم تسجل خسائر بشرية

تحطمت طائرة شحن كينية اليوم (السبت)، على مدرج مطار آدم عبد الله الدولي بالعاصمة مقديشو.

وبيّنت وكالة الأنباء الصومالية أن طائرة الشحن الكينية كان على متنها أربعة طيارين وأفراد الطاقم، ولم تسجل أي خسائر بشرية من جراء الحادث.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل شحنة إلى مدينة بلدوينا، لكنها عادت إلى مقديشو عندما واجهت عطلاً فنيًا.

تحطم طائرة شحن كينية على مدرج مطار مقديشو

تحطم طائرة

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 10:01 PM

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أُصيبت بعطل فني .. ولم تسجل خسائر بشرية

تحطم طائرة شحن كينية على مدرج مطار مقديشو
وكالة الأنباء السعودية (واس)

تحطمت طائرة شحن كينية اليوم (السبت)، على مدرج مطار آدم عبد الله الدولي بالعاصمة مقديشو.

وبيّنت وكالة الأنباء الصومالية أن طائرة الشحن الكينية كان على متنها أربعة طيارين وأفراد الطاقم، ولم تسجل أي خسائر بشرية من جراء الحادث.

وأضافت أن الطائرة كانت تقل شحنة إلى مدينة بلدوينا، لكنها عادت إلى مقديشو عندما واجهت عطلاً فنيًا.

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المصدر : الخليج 365

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