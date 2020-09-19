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أفغانستان.. مقتل 40 مسلحًا من "طالبان" في غارة شرق البلاد

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محمد بن مسعود - الدمام - مسؤولون أشاروا إلى خسائر بين المدنيين

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأفغانية في كابول اليوم السبت بأن أكثر من 40 من مقاتلي حركة طالبان قُتلوا في غارة جوية مزدوجة، استهدفت قاعدة للحركة في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان.

ولم يؤكد المسؤولون سقوط قتلى في صفوف المدنيين، لكنهم أشاروا إلى أن تحقيقًا يجري لمعرفة ملابسات ما حدث، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحيتهم، ذكر مسؤولون إقليميون ومسؤولون من "طالبان" أن 12 مدنيًّا على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب أكثر من عشرة في الضربتين.أفغانستان حركة طالبان

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 09:57 PM

مسؤولون أشاروا إلى خسائر بين المدنيين

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أفغانستان.. مقتل 40 مسلحًا من "طالبان" في غارة شرق البلاد
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأفغانية في كابول اليوم السبت بأن أكثر من 40 من مقاتلي حركة طالبان قُتلوا في غارة جوية مزدوجة، استهدفت قاعدة للحركة في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان.

ولم يؤكد المسؤولون سقوط قتلى في صفوف المدنيين، لكنهم أشاروا إلى أن تحقيقًا يجري لمعرفة ملابسات ما حدث، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحيتهم، ذكر مسؤولون إقليميون ومسؤولون من "طالبان" أن 12 مدنيًّا على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب أكثر من عشرة في الضربتين.

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، أفغانستان.. مقتل 40 مسلحًا من "طالبان" في غارة شرق البلاد ،
المصدر : الخليج 365

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