، أفغانستان.. مقتل 40 مسلحًا من "طالبان" في غارة شرق البلاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - مسؤولون أشاروا إلى خسائر بين المدنيين

أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأفغانية في كابول اليوم السبت بأن أكثر من 40 من مقاتلي حركة طالبان قُتلوا في غارة جوية مزدوجة، استهدفت قاعدة للحركة في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان.

ولم يؤكد المسؤولون سقوط قتلى في صفوف المدنيين، لكنهم أشاروا إلى أن تحقيقًا يجري لمعرفة ملابسات ما حدث، وفقًا لـ"رويترز".

من ناحيتهم، ذكر مسؤولون إقليميون ومسؤولون من "طالبان" أن 12 مدنيًّا على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب أكثر من عشرة في الضربتين.أفغانستان حركة طالبان