، الأردن.. 196 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل حالة وفاة واحدة

سجل الأردن 196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4.540 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم (السبت)، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و191 حالة محلية.

وبينت الوزارة أنها سجلت 161 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2.659 حالة، كما سُجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حالات الوفاة إلى 30 حالة.فيروس كورونا الجديد