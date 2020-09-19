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السعودية تسجل أقل معدل يومي لإصابات كورونا منذ أبريل الماضي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجل أقل معدل يومي لإصابات منذ أبريل الماضي والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "السبت" عن تسجيل (551) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد(COVID -19) وهو أقل معدل يومي للاصابات بكورونا منذ 16 أبريل الماضي، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (329271) حالة، من بينها (15383) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1166) حالة حرجة.

 

كما تم تسجيل (1078) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (309430) حالة.

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وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة وعددها (551) حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4٪

 

فيما بلغ عدد الوفيات (4458) حالة، بإضافة (28) حالة وفاة جديدة"، لافتةً أنه تم إجراء (43032) فحص مخبري جديد.

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