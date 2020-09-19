شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تتحرش بطفل.. و«العنف الأسري» يحقق والان نبدء بالتفاصيل

رصد مركز بلاغات العنف الأسري، واقعة تعرض طفل للتحرش من قبل امرأة، مؤكدا أنه تم رصد الحالة، وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وذكر عبر "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".