شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تتحرش بطفل.. و«العنف الأسري» يحقق والان نبدء بالتفاصيل
رصد مركز بلاغات العنف الأسري، واقعة تعرض طفل للتحرش من قبل امرأة، مؤكدا أنه تم رصد الحالة، وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
وذكر عبر "تويتر": "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تتحرش بطفل.. و«العنف الأسري» يحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.