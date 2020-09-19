2020-09-19

متحدث الصحة يكشف عن إجمالي الإصابات وأهم الاستفسارات عن كورونا.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن التحليل الوبائي للحالات المؤكدة والحالات الحرجة، وأبرز الاستفسارات على مركز الاتصال، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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كما يستعرض متحدث وزارة الصحة، خلال المؤتمر، إجمالي حالات الإصابات المحلية والفحوصات.

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