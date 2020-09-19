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متحدث الصحة يكشف عن إجمالي الإصابات وأهم الاستفسارات عن كورونا.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020 عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن التحليل الوبائي للحالات المؤكدة والحالات الحرجة، وأبرز الاستفسارات على مركز الاتصال، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما يستعرض متحدث وزارة الصحة، خلال المؤتمر، إجمالي حالات الإصابات المحلية والفحوصات.
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