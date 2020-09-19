مقتل شخصين وإصابة 14 في إطلاق نار بنيويورك

2020-09-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين إثر إطلاق نار في حفل بولاية نيويورك الأمريكية.

وقال مارك سيمونز، قائد الشرطة، في مؤتمر صحفي: إن رجلًا وامرأة قُتلا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة روشستر.

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وأضاف سيمونز أنه أصيب في الحادث 14 آخرون تم نقلهم إلى مستشفيين بالمدينة.

وتأتي حادثة إطلاق النار في أعقاب حادثة أخرى هزت المدينة عندما توفي رجل أسود يدعى دانييل برود في ولاية نيويورك بعد أن ألبسته الشرطة غطاء وجه، ودفعت وجهه في اتجاه الأرض لمدة دقيقتين، بحسب ما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.



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