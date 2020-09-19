العنف الأسري: رصد حالة تعرض طفل للتحرش من قبل امرأة

2020-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه تم رصد حالة تعرض طفل للتحرش من قبل امرأة، وجاري اتخاذ اللازم حيال الواقعة.

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وقال مركز بلاغات العنف الأسري، في بيان عبر حسابه في “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص”.

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