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2020-09-19 ضبط 2683 مخالفة وقوف ممنوع في مواقف ذوي الإعاقة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن الإدارة العامة للمرور أنه تم ضبط 2683 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المناطق. جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. Advertisements وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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