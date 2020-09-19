هل تُستخدم حقن البوتكس لعلاج أمراض الأعصاب؟

2020-09-19

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

كشف استشاري المخ والأعصاب الدكتور أنس البراك عن فعالية حقن البوتكس لعلاج أمراض الأعصاب وأشهر استخداماتها المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

‏وقال الدكتور البراك عبر حسابه في موقع تويتر: إن هناك العديد من استخدامات البوتكس أثبتت فعاليتها لعلاج أمراض الأعصاب ومنها، صداع الشقيقة المزمن يُقصد بها نوبات الصداع لدى مرضى الشقيقة التي تكون في 15 يومًا على الأقل في الشهر لمدة 3 أشهر أو أكثر، وتقل عدد نوبات الشقيقة بعد أسابيع من الحقن لدى عينة من المرضى، وتزداد نسبة نجاحها بعد الحقن لأكثر من مرة.

وتابع الدكتور بأن حقن البوتكس يعالج تشنج الجفن، وهو انقباضات لا إرادية للجفون قد يصاحبها حساسية للضوء وفي الحالات الشديدة يتعذر النظر بشكل جيد لِكثرة الانقباضات وقد يضطر المريض للبس النظارة الشمسية معظم الوقت لتجنب الضوء.

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كما يُستخدم حقن البوتكس لعلاج ‏التوتر العضلي العنقي، وهو اضطراب نادر تنقبض فيه عضلات الرقبة لا إراديًّا، وقد تكون مصحوبة بألم عادة ما يصيب الأشخاص في منتصف العمر ينتج عنها التواء الرأس أو التفافه إلى جانب واحد أو إلى الأمام أو الخلف بصورة لا يمكن التحكم بها.

‏ويعتبر البوتكس علاج لتيبس الأطراف، وهو نشاط زائد في العضلة يحدث عند انقطاع الاتصال بين الدماغ والعضلة، وقد يؤدي ذلك إلى ألم وإرهاق، كما يمكن أن يصبح عائقًا أمام الأنشطة اليومية والسير والجلوس واتخاذ وضعية معينة للجلوس أو النوم، والفائدة من الحقن هو تقليل الأعراض الناتجة عن الانقباض وليس استعادة قوة العضلة.

‏وأوضح بأن الفائدة من حقن البوتكس أثبتت فعاليتها لتخفيف وتقليل الأعراض بشكل جيد.



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