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بعد اكتشاف مواد ضارة في مشروبات الطاقة.. هذه أفضل البدائل
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
حذرت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة جواهر عبدالله، من مخاطر مشروبات الطاقة بعد أن كشفت جامعة موناش أن بعض مشروبات الطاقة تحتوي على مستويات ضارة من بيروكسيد الهيدروجين، وهي مادة كيميائية تتواجد في المبيضات، وهو ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأنواع السرطان.
يقلل حساسية الإنسولين:
وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365”: العديد من الدراسات بينت مخاطر مشروبات الطاقة ومنها الإصابة بخفقان القلب، وارتفاع ضغط الدم، والغثيان، والقيء، والتشنّجات؛ وذلك بسبب زيادة نسبة الكافيين الموجودة في الجسم نتيجة تناول مشروبات الطاقة، كما أن مشروبات الطاقة تؤدي إلى التقليل من حساسية الإنسولين، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بجانب التأثير السلبي على الجهاز العصبي.
ضغط وسكتة قلبية:
وأشارت إلى أن دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية هذا العام، أوضحت أن مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين تغيّر النشاط الكهربائي للقلب، وتزيد من ضغط الدم، وفي هذه الدراسة جرى أيضًا تقييم تأثير ارتفاع استهلاك مشروبات الطاقة على نظام القلب والأوعية الدموية، حيث ثبت أن استهلاك مشروبات الطاقة يرتبط بالسكتة القلبية واحتشاء عضلة القلب، ويمكن أن تكون مرتبطة حتى بما يعرف بسماكة الدم، وهناك أدلة علمية أكثر على الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، وفي كل هذه الحالات، يكون الجهاز القلبي الوعائي إلى جانب الجهاز العصبي هو الأكثر تضررًا.
البدائل الطازجة أفضل:
ونصحت الدكتورة عبدالله بتناول البدائل الطازجة، ومنها عصير البرتقال والجزر والبطيخ والرمان والتوت وغيرها وجميعها مفيدة للجسم لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية عكس مشروب الطاقة الذي يحتوي على مواد خطرة تدمر الصحة، ولا تنتج أي فائدة مرجوة منه سوى الشعور المؤقت بالانتعاش وفيما بعد التعرض لأمراض خطرة.
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