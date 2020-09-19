انتقال كورونا من البشر للحيوانات ما زال موضع جدل

2020-09-19

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، أن انتقال فيروس كورونا من البشر إلى الحيوانات، وخصوصًا الأليفة، لا زال موضع جدل؛ فالدراسات التي أجريت إلى الآن ضعيفة.

وأضاف مروان محمد لـ”متابعات الخليج 365”، أن جميع الدراسات التي أجريت على فيروس كورونا المستجد كشفت أنه يتمتع بصفات قوية وشرسة وغامضة وبالتالي فإن قوته وقدرته على التحور الجيني قد يمنحه القدرة على الانتقال من البشر إلى الحيوانات.

ضرورة ارتداء الكمامة:

ودعا الدكتور محمد جميع هواة تربية الحيوانات الأليفة في منازلهم بالتعامل معها بالحذر وضرورة ارتداء الكمامة، وإخضاعها للكشف الطبي في العيادات البيطرية بين حين وآخر ضمانًا للمتعاملين معها.

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انتقال العدوى للحيوانات:

وفي السياق، أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون كنديون أن الأشخاص المصابين بكوفيد-19 قد ينقلون العدوى إلى الكلاب والهررة، وفيروس كورونا المستجد هو من الأمراض المعدية ذات المنشأ الحيواني، أي أنها انتقلت بداية من الحيوان إلى الإنسان.

حتى النمور تصاب:

وفيما تبيّن من خلال دراسات أجريت أخيرًا أن الحيوانات المنزلية لا تؤدي دورًا بارزًا في تفشي الفيروس، فإن عددًا متزايدًا من البيانات يظهر أن الهررة والكلاب وحتى النمور، قد تصاب بالعدوى.

اختبارات للحيوانات منزلية:

وفي دراسة حديثة ستُقدم خلال مؤتمر طبي لكن نتائجها لم تُنشر في مجلة تضم لجنة خاصة للتمحيص، أجرى باحثون كنديون في الطب البيطري اختبارات على حيوانات منزلية تعيش مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا أو لديهم أعراض متصلة بالفيروس.

تكوين أجسام مضادة:

وقالت الأستاذة في جامعة غيلف في منطقة أونتاريو الكندية دوروثي بينزلي: “رغم العدد المحدود من المشاركين تدفع هذه النتائج الأولية إلى الاعتقاد بأن نسبة كبيرة من الحيوانات المنزلية التي تعيش مع أشخاص مصابين بكوفيد-19 تطوّر أجسامًا مضادة”.



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