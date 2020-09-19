، مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا ما تم تداوله عن تحرُّش امرأة بطفل.. وننسق مع جهات الاختصاص ،

محمد بن مسعود - الدمام - مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا ما تم تداوله عن تحرُّش امرأة بطفل.. وننسق مع جهات الاختصاصعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-09-19
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أنه رصد ما تم تداوله عن تعرُّض طفل للتحرش من قِبل امرأة، ويجري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
08:58 PM
أعلن مركز بلاغات العنف الأسري أنه رصد ما تم تداوله عن تعرُّض طفل للتحرش من قِبل امرأة، ويجري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
، مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا ما تم تداوله عن تحرُّش امرأة بطفل.. وننسق مع جهات الاختصاص ،
المصدر : الخليج 365
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