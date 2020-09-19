- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
عثر فريق "غوث" للبحث والإنقاذ على مفقود "ضبيا" الواقعة على طريق حجر، حيًّا في منطقة جبلية، جنوب محافظة وادي الفرع، وتم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى مع فرق الدفاع المدني.
وتلقى فريق "غوث" للبحث والإنقاذ، بلاغاً من شرطة محافظة وادي الفرع عن وجود ثلاثة أشخاص تائهين في منطقة تسمى "ضبيا" الواقعة على طريق حجر، وتم العثور على اثنين منهم من قبل الدفاع المدني، ويبقى الثالث مفقوداً في المنطقة.
وباشر فريق "غوث"، البحث عن المفقود الثالث، وتم العثور عليه في منطقة جبلية بعد أن سقط من أحد الصخور، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع ونقل مع فرق الدفاع المدني إلى المستشفى.
المدينة المنورة.. فريق "غوث" يعثر على مفقود "ضبيا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-19
عثر فريق "غوث" للبحث والإنقاذ على مفقود "ضبيا" الواقعة على طريق حجر، حيًّا في منطقة جبلية، جنوب محافظة وادي الفرع، وتم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى مع فرق الدفاع المدني.
وتلقى فريق "غوث" للبحث والإنقاذ، بلاغاً من شرطة محافظة وادي الفرع عن وجود ثلاثة أشخاص تائهين في منطقة تسمى "ضبيا" الواقعة على طريق حجر، وتم العثور على اثنين منهم من قبل الدفاع المدني، ويبقى الثالث مفقوداً في المنطقة.
وباشر فريق "غوث"، البحث عن المفقود الثالث، وتم العثور عليه في منطقة جبلية بعد أن سقط من أحد الصخور، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع ونقل مع فرق الدفاع المدني إلى المستشفى.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
07:21 PM
تم تقديم الإسعافات له ونقله للمستشفى
عثر فريق "غوث" للبحث والإنقاذ على مفقود "ضبيا" الواقعة على طريق حجر، حيًّا في منطقة جبلية، جنوب محافظة وادي الفرع، وتم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله إلى المستشفى مع فرق الدفاع المدني.
وتلقى فريق "غوث" للبحث والإنقاذ، بلاغاً من شرطة محافظة وادي الفرع عن وجود ثلاثة أشخاص تائهين في منطقة تسمى "ضبيا" الواقعة على طريق حجر، وتم العثور على اثنين منهم من قبل الدفاع المدني، ويبقى الثالث مفقوداً في المنطقة.
وباشر فريق "غوث"، البحث عن المفقود الثالث، وتم العثور عليه في منطقة جبلية بعد أن سقط من أحد الصخور، وتم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع ونقل مع فرق الدفاع المدني إلى المستشفى.
، المدينة المنورة.. فريق "غوث" يعثر على مفقود "ضبيا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المدينة المنورة.. فريق "غوث" يعثر على مفقود "ضبيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.