، تكريم الفائزين في مسابقة "البحوث" الطلابية بتعليم عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد حجب المركزين الأول والثاني لعدم استيفاء الشروط

كرم مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، الفائزين والمشاركين في مسابقة البحوث الطلابية التي نظمتها إدارة التخطيط والتطوير "قسم البحوث والدراسات".

وشمل التكريم، الطالبة أسماء علي الشهري من الثانوية الثامنة عشرة بخميس مشيط، صاحبة المركز الثالث، والطالب محمد عبدالله الحمراني من ثانوية آل سرحان الذي حقق المركز الرابع، وتكريم سبعة من الطلاب والطالبات شاركوا في المسابقة، والمحكم الخارجي وقادة المدارس المشارك.

وقررت لجنة المسابقة حجب المركزين الأول والثاني لعدم استيفاء الشروط.



يذكر أن الاحتفال سبقه ورش عمل للتعريف بأهداف المسابقة التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية.