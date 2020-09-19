شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صور نادرة للحرم المكي قبل 75 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهرت صور نادرة الحرم المكي من الخارج قبل ٧٥ سنة تقريباً، والتي أثارت إعجاب المواطنين الذين يشاهدوها لأول مرة. أظهرت صور نادرة الحرم المكي من الخارج قبل ٧٥ سنة تقريباً، والتي أثارت إعجاب المواطنين الذين يشاهدوها لأول مرة. وتعود الصور النادرة للحرم المكي التي ألتقطها " محمد حلمي- رحمه الله -" لعام عام ١٣٦٦هـ - ١٩٤٧م. Advertisements وحظيت الصور التاريخية للحرم المكي بتفاعل لافت من قبل المواطنين عبر منصات السوشيال ميديا، كما أشادوا بجمال ما ظهر بالصور في تلك الفترة.

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